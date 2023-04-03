Муж подозреваемой Дмитрий Рылов заявил журналистам, что ее подставили.

По подозрению в причастности к взрыву в кафе в Санкт-Петербурге, где был ликвидирован "военкор" Владлен Татарский, сотрудниками СК России задержана Дарья Трепова.

Об этом сообщили в пресс-службе Следкома РФ. Напомним, именно Трепова принесла в кафе статуэтку, которая, судя по всему, была напичкана взрывчаткой.

По информации "Фонтанки", девушку задержали на съемной квартире в Выборгском районе Петербурга.

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"Меня подставили! Меня просто использовали!" — передает SHOT первые слова Дарьи Треповой после задержания.

Сотрудники уголовного розыска РФ не исключают, что девушку использовали для совершения теракта. Она могла не догадываться о том, что в статуэтке находится взрывчатое вещество. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник в МВД РФ.

Муж подозреваемой Дмитрий Рылов заявил СВТВ, что ее подставили: "Я считаю, что мою жену подставили. Я в полной уверенности, что она бы никогда не смогла сделать что-то подобное по своей воле. Да, мы вместе с Дарьей действительно не поддерживаем войну в Украине, но считаем, что подобные действия недопустимы. Я пребываю в стопроцентной уверенности, что она бы никогда не согласилась на такое, если бы знала".

И, конечно же, появилась версия с "украинским следом", согласно которой Трепова была завербована "украинскими журналистами". Об этом пишет Mash со ссылкой на источники в окружении девушки.

"Незадолго до трагедии друзьям Дарья рассказывала, что нашла работу, якобы на неких украинских журналистов. Что из Украины ей поступают задания, за которые она получает денежные переводы. По словам окружения Треповой, задания в основном были связаны как раз таки с передачей посылок из рук в руки — в том числе передать коробку со скульптурой Владлену Татарскому на его лекции 2 апреля", — утверждает Телеграмм-канал Mash.

Ликвидация Татарского

2 апреля стало известно о ликвидации российского пропагандиста и военкора Владлена Татарского. Это произошло в кафе в Санкт-Петербурге. Пострадали 32 человека, 10 из которых - в тяжелом состоянии.

Источником детонации считают статуэтку, которую Татарскому вручила Дарья Трепова.

При этом эксперты говорят, что к ликвидации военкора, вероятно, причастен киллер профессионального класса.

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