Россиянин также оправдал недавние удары по критической инфраструктуре.

Российский наемник Владлен Татарский (настоящее имя Максим Фомин), который называет себя "военным корреспондентом", призвал наносить удары по гражданской инфраструктуре Украины и уничтожать электростанции чтобы в больницах умирало больше украинцев.

Об этом он заявил в одном из пропагандистских видео, фрагмент которого опубликовал украинский журналист Денис Казанский.

В частности, рашист оправдывает российские удары по критической инфраструктуре Украины на фоне поражения "второй армии мира" на поле боя, а также призывает повторно делать это.

Видео дня

"Даже в обороне нужно разрушать инфраструктуру. Не будут работать госпитали, больше х*хлов будут умирать на операционных столах, например", - заявил он.

"Как я уже не раз писал, мы не воюем с людьми, потому что люди имеют какие-то понятия о человечности и чести. А воинство Путина - это отбросы рода человеческого, которые сами выписали себя из людей, поскольку потеряли качества, присущие людям", - прокомментировал журналист.

Как сообщал УНИАН, 11 сентября во время воздушной тревоги в нескольких областях раздались взрывы. В результате российских атак были полностью обесточены Харьковская и Донецкая области, частично - Запорожская, Днепропетровская и Сумская.

В Сумской, Днепропетровской и Полтавской областях удалось полностью восстановить электроснабжение.

Позже стало известно, что российские захватчики нанесли удар по Харьковской ТЭЦ. Во многих районах города пропал свет и вода. В сети сообщали, что в Харькове остановилось метро.

Председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил о гибели работника предприятия. На другом объекте в Чугуевском районе мужчина получил взрывную травму.

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