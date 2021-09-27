Местные жители говорят, что такая ситуация происходит уже не первый раз.

Пенсионеры в российском Новосибирске устроили потасовку из-за просроченных продуктов. Инцидент произошел возле мусорного бака местного супермаркета.

На обнародованном ролике видно, как возле мусорного бака, куда сотрудники супермаркета выбросили просроченные продукты, столпились люди. Они буквально выхватывали друг у друга просрочку.

Среди пенсионеров были и молодые люди, и люди без определенного места жительства. Они усердно толкались и пытались урвать больше просроченных продуктов.

Некоторые люди даже пришли с табуретками, чтобы было удобнее доставать продукты. Возле мусорного бака собралось так много людей, что продуктов всем не хватило, из-за чего начались скандалы и даже небольшие потасовки.

По словам местных жителей, такая ситуация происходит каждый раз, когда супермаркеты выбрасывают просроченные продукты.

Как ранее сообщал УНИАН, власти на местах в Российской Федерации не перестают удивлять. В этот раз в Иркутской области торжественно открыли деревянный туалет на улице.

Автор: Анастасия Горбачева