Новый санузел открыли специально для водителей автобусов местного маршрута.

Власти на местах в Российской Федерации не перестают удивлять. В этот раз в Иркутской области торжественно открыли деревянный туалет на улице.

Соответствующее видео обнародовал Telegram-канал "Подъем".

Презентация уличного туалета для водителей автобусов состоялась в российском городе Ангарск.

"Презентация нового санитарного узла состоялась на конечной остановке маршрута №7. Атмосферу праздника поддержали воздушные шарики и плакат", - говорится в сообщении.

Изначально возле нового санузла даже не было умывальника, чтобы помыть руки, его водители уже установили сами. Также повесили зеркало.

Кроме того, возле нового туалета даже установили скамейку.

Как ранее сообщал УНИАН, участники Липецкого православного общества "Трезвение" 12 сентября устроили акцию-флешмоб "Я за трезвость", но на нее пришел местный алкоголик и испортил всю идею.

На записи видно, как участники акции с плакатом "Я за трезвость" ходят по улице и поют оптимистические песни, но в эфир неожиданно врывается пьяный мужчина, который представляется "алкоголиком из Ельца". По словам организаторов, цель акции - привлечение внимания местных жителей к проблемам пьянства и алкоголизма среди населения.

Автор: Анастасия Горбачева