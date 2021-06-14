Из-за пожара и взрывов пострадали по меньшей мере 26 человек, в том числе двое детей.

В российском Новосибирске прогремели взрывы на автозаправочной станции в Октябрьском районе по улице Гусинобродское шоссе.

Как сообщает местное издание "Новосибирск онлайн", число пострадавших выросло до 26, все - мужчины. Из них семь находятся в тяжелом состоянии, 12 - в состоянии средней степени тяжести.

Среди пострадавших двое детей. Девятилетний мальчик получил травмы средней степени тяжести, травмы 12-летнего оценивают как легкие.

По информации МЧС, возгорание на площади 1200 квадратных метров уже удалось локализовать. К тушению привлекли 90 человек и 20 единиц техники.

"Ликвидация пожара осложнялась хлопками газовых баллонов и емкостей с топливом. Кроме того, огонь перекинулся на соседние гаражи, в которых происходила разгерметизация газовых баллонов. Угроза жилым домам отсутствует", - сообщили российские спасатели.

Кроме того, фрагменты железных цистерн разбросало по округе. Долетели они и на соседнюю заправку, однако там пожара удалось избежать.

Один из бывших сотрудников АЗС рассказал "Новосибирск онлайн", что техника безопасности в компании оставляла желать лучшего.

"Владелец чихал на технику безопасности. Главное, чтобы ехали клиенты, чтобы заправка не останавливалась, никаких поблажек, никаких перерывов, ничего. Газовоз сливаем - машины заправляем. Минус 35 - машины заправляем. Заправка работала на полную катушку, из нее высасывали все как можно быстрее", - рассказал мужчина.

Также издание цитирует слова бывшего сотрудника о том, что на заправке были отключены датчики утечки газа.

"Когда я там работал, мне ребята, работавшие на АЗС давно, говорили, что у них идут утечки газа. Все сифонит, а датчики утечки газа отключены. И руководство об этом знало. Вот одна из моих версий: либо при заправке машины и перекачке газа что-то бомбануло, либо где-то утечка дала о себе знать. Газ перекачивается из газовоза и из цистерны в машину через электрические насосы. Возможно, там что-то закоротило. А там все на изоленте было сделано", - поделился собеседник издания.

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Автор: Катерина Комолова