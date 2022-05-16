Захватчик советует матери передать своему знакомому, чтобы тот не тратил деньги.

Российских оккупантов заставляют возвращать деньги, полученные за легкие ранения.

Об этом свидетельствует новый перехваченный Службой безопасности Украины разговор захватчика с матерью.

"25 марта пацаненка в плечо ранило, ну, легко, осколком просто чуть-чуть. Его увезли в госпиталь. Через пару дней выплатили 3 миллиона. А в апреле, 29 апреля, он вернулся сюда обратно, уже нормальный, заживший. И у него эти 3 миллиона забрали, аргументируя тем, что ранение легкое", – рассказывает н записи захватчик своей матери.

Поэтому советует ей передать своему знакомому, который также получил ранения в Украине и уже планирует потратить эти деньги:

"Не надо деньги тратить пока. Потому что после войны будут разбираться, поднимать степень ранения. И у кого степень ранения первая или вторая, будут отнимать половину суммы, как минимум".

В СБУ отметили: "Выходит, что единственное денежное поощрение, которое осталось в армии захватчиков – выплаты за смерть. Но понадобятся ли они "на том свете"? Около 28 тысяч погибших оккупантов никогда не смогут ответить на этот вопрос".

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