Самые большие потери противник за прошедшие сутки понес на Бахмутском и Запорожском направлениях.

Украинские военные с начала полномасштабной войны уничтожили около 27,7 тыс. российских оккупантов.

Как сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины, за сутки ликвидировано еще 300 захватчиков.

Также с 24 февраля по 16 мая уничтожено 1 тыс. 228 вражеских танков (8 за сутки), 2 тыс. 974 боевых бронированных машин (16 за сутки), 577 артиллерийских систем (22 за сутки), 195 реактивных систем залпового огня, 89 средств ПВО, 200 самолетов, 165 вертолетов (один за сутки), 427 беспилотников оперативно-тактического уровня (11 за сутки), 97 крылатых ракет (2 за сутки), 13 кораблей/катеров, 2 тыс. 101 единицу автомобильной техники и автоцистерн (14 за сутки) и 42 единицы спецтехники.

Отмечается, что самые большие потери противник за прошедшие сутки понес на Бахмутском и Запорожском направлениях.

Как сообщал УНИАН, потери, нанесенные российскому батальону, когда он пытался форсировать реку Северский Донец на прошлой неделе, показали об одном из самых смертоносных столкновений войны. Согласно оценкам, основанным на общедоступных данных, более 400 российских солдат были убиты или ранены.