Противник хотел сделать плацдарм в Белогоровке, отметил глава Луганской областной военной администрации.

В Белогоровке на Луганщине российские оккупанты, пытаясь переправиться через реку Северский Донец, потеряли почти 1 тыс. человек живой силы и около 100 единиц военной техники.

Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в видеообращении в Telegram.

"Та позорная операция, которую они провели в Белогоровке, как поражение в Луганской области, войдет в историю этой войны России против Украины, потому что почти 100 единиц техники там разбили Вооруженные силы Украины, два батальона погибло у них там, а это почти тысячу бойцов. Несколько понтонов разрушено. Все попытки прорваться, переправиться и сделать плацдарм в Белогоровке, они все были разбиты, ничего у них не получилось", - сказал Гайдай.

При этом он отметил, что оккупанты от своих планов не отказываются.

Напомним, 14 мая советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко сообщил, что в течение нескольких дней под Белогоровкой оккупанты потеряли до 1 500 солдат и офицеров и около 250 единиц техники.

16 мая советник главы МВД Вадим Денисенко заявил, что в ближайшие дни главной "горячей точкой" фронта будет Северодонецк. При этом он убежден, что российские оккупанты "захлебнутся" в боях с подразделениями Вооруженных сил Украины вблизи Северодонецка и не достигнут своих целей.

По данным Генштаба Вооруженных сил Украины, на нашей земле по состоянию на 16 число уже уничтожили 27 700 противников и, в частности, 1 228 танков.

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