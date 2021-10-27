В РФ отличился "неадекват", его задержали правоохранители.

В российском городе Новосибирск в один из магазинов зашел мужчина и начал кусать людей, которые находились в помещении.

Инцидент в Новосибирске произошел в магазине "Ячменный солод", расположенном по адресу ул. Кубовая, 42, говорится в паблике "ЧП Новосибирск" в запрещенной в Украине соцсети "ВКонтакте".

По его данным, мужчину усмирили полицейские.

"Прибывшие на место сотрудники полиции, уложили мужчину на пол до прибытия скорой помощи, так как он истекал кровью", – говорится в сообщении.

Ранее в РФ произошел похожий инцидент – в самолете неадекватная 28-летняя россиянка во время посадки на борт, который вылетал из Анапы в Москву, отказалась занять свое посадочное место, материлась на окружающих и в ходе конфликта укусила бортпроводницу за правое предплечье.

Злоумышленницу сняли с самолета. В отношении нее сотрудники транспортной полиции составили административные протоколы по статье 20.1 Кодекса об административных правонарушениях РФ ("Мелкое хулиганство") и по ст. 11.17 КоАП ("Невыполнение лицами, находящимися на борту воздушного судна, законных распоряжений командира воздушного судна").

Автор: Екатерина Присяжнюк