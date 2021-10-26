Пассажирку сняли с рейса.

Неадекватную россиянку сняли с самолета, вылетающего по маршруту "Анапа – Москва", из-за вызывающего поведения: она ругалась матом и покусала одну из стюардесс.

Об этом сообщили в управлении на транспорте МВД России.

Отмечается, что 28-летняя пассажирка устроила дебош во время посадки на борт самолета.

"Девушка отказалась занять свое посадочное место, выражалась нецензурной бранью в отношении окружающих, и в ходе конфликта причинила телесные повреждения бортпроводнице в виде укусов правого предплечья", – говорится в сообщении.

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В отношении пассажирки сотрудники транспортной полиции составили административные протоколы по статье 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство) и по статье 11.17 КоАП РФ (невыполнение лицами, находящимися на борту воздушного судна, законных распоряжений командира воздушного судна).

Ранее сообщалось, как в международном аэропорту Шанхая "Пудун" россиянка справила малую нужду прямо возле стойки регистрации авиакомпании "Аэрофлот".

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Автор: Катерина Шварц