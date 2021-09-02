В Нижнем Тагиле молодой классный руководитель проспал 1 сентября.
Об этом сообщает телеканал "Реальный Тагил".
Инцидент случился с 22-летним классным руководителем 2-А по имени Александр, для которого 1 сентября должно было стать первым рабочим днем.
Разгневанным родителям учеников горе-преподователь объяснил в школьном чате, что не слышал ни будильника, ни их звонков. Вскоре учителю сообщили о его увольнении.
"Меня уволили. Причина увольнения - невыход на работу. Атмосфера в школе была очень приятная и дружелюбная. Но это скандал на весь город, так что не получилось никаких корректировок в эту ситуацию внести", - рассказал Александр.
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В самой школе инцидент подтвердили, добавив, что окончательное решение в отношении проспавшего преподавателя еще не известно.
"Да. Учитель начальных классов Александр действительно сегодня не вышел на работу, за что был отстранен от уроков и от руководства 2 "А" классом. С него будет взята объяснительная записка по данному факту, после которой руководство школы примет решение о его дальнейшей деятельности в нашем учреждении", - пояснил директор школы №100 Дмитрий Язовских.