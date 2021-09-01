Управление образования проводит проверку.

В России в хабаровской школе №76 на линейке в честь 1 сентября учительница исполнила перед детьми достаточно откровенный танец живота. По данному факту местное управление образования уже назначило служебную проверку.

Видео танца опубликовал Telegram-канал LifeShot.

"Администрация Хабаровска проводит проверку после исполнения танца живота на линейке в школе №76. Папы, возможно, были рады, а вот мамы не оценили", – говорится в подписи к видео.

Как пишет gazeta.ru, некоторые родители заступились за учительницу, заявляя, что выступление "всем понравилось":

Читайте такжеВ РФ учительница одолжила у родителей школьников миллион рублей и уволилась с работы"Не было ни одного слова плохого или отрицательной реакции. У всех был восторг, девочку хвалили. Поймите, это не развлекательный танец "для пап", как писали многие, это постановка танца птицы. По задумке, птица снимает крылья перьевые и расправляет белые крылья, что нельзя падать духом, а нужно стремиться ввысь".

Но в управлении образования так не считают.

"Конечно, подобное выступление молодого учителя-педагога дополнительного образования по танцам, которое явилось его личной инициативой с задумкой о птице счастья, недопустимо и неуместно на празднике, посвящённом Дню знаний. Под сомнение поставлена концепция воспитательной работы всей школы", — говорится в сообщении управления, ria.ru.

Автор: Катерина Шварц