По версии майора, женщина расцарапала ему кисть.

В России возбудили дело на беременную мать одного из школьников, которые пострадали в конфликте с уральским майором.

Как пишет Znak.com, майор внутренней службы, сотрудник государственной фельдъегерской службы Андрей Шокодько несколько раз столкнул двоих 13-летних детей лбами, чтобы «проучить». После этого их госпитализировали.

На самого же Шокодько до сих пор не возбуждено ни одного дела. Хотя с момента инцидента прошло уже больше двух месяцев и на него написали заявления родители обоих пострадавших детей.

«Он просто избил двух парней, и они даже административку ему не выписали. А здесь с его слов они возбуждают дело о побоях на меня, беременную, на него, который выше меня в два раза. Как я ему могу нанести какие-то телесные повреждения? Это же бред», – рассказала мать ребенка.

В России майор стукнул детей лбами: что еще известно

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По версии матери, подростки перебежали дорогу перед майором под знаком «Осторожно, дети». Он им посигналил, а мальчики показали ему нецензурные жесты. После этого, по словам женщины, майор решил отомстить детям: поставил машину, вернулся к детям, схватил их и начал бить головами друг о друга.

Женщине позвонила соседка, которая стала свидетелем происшествия, и мать ребенка смогла быстро прибежать на место происшествия. По ее словам, оба ребенка были в крови.

У друга ее сына диагностировали черепно-мозговую травму и сотрясение мозга, он провел в больнице несколько дней.

По версии майора, дети кинули в его автомобиль камень, из-за чего там осталась вмятина, поэтому он подошел к ним, чтобы «проучить, схватив их за воротники куртки и столкнув лбами». Он подтверждает, что через две минуты на место прибежала мать одного из детей, и утверждает, что она «накинулась, расцарапала ему кисть и начала угрожать расправой».

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Автор: Катерина Шварц