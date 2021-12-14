За жизнь россиянки борются врачи.

На набережной реки Мойки в Санкт-Петербурге на 33-летнюю девушку упала глыба льда. Пострадавшая впала в кому.

Видео инцидента опубликовал Telegram-канал Mash.

"Момент падения куска льда на девушку, проходившую по набережной Мойки, выглядит это откровенно страшно. Пострадавшая по-прежнему в коме, за ее жизнь борются врачи", – отмечается в сообщении.

Как пишет ren.tv, инцидент произошел 13 декабря. Девушку госпитализировали сразу же после случившегося. Ее состояние оценивается как тяжелое, она получила перелом основания черепа.

По информации прокуратуры Адмиралтейского района, по факту происшествия проводится проверка.

Ранее сообщалось, как в России сорвавшаяся с крыши глыба льда раздавила ребенка. Травму, несовместимую с жизнью, получил 11-летний мальчик. По предварительным данным, школьник гулял с другом возле дома. Второй мальчик не пострадал.

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Автор: Катерина Шварц