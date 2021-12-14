Трагедия произошла 18 ноября.

Известная российская певица Марина Хлебникова, сильно пострадавшая во время пожара в собственной квартире в Москве, впервые вышла на связь после трагедии.

Об этом рассказала ее подруга Нина Брусянова в эфире шоу "Пусть говорят", запись которого опубликована на YouTube.

По словам Брусяновой, Хлебникова позвонила ей из больницы:

"Мы разговаривали. Она перезвонила после моего сообщения и сказала, что получила цветы. Она разговаривает, но говорит с трудом".

Читайте такжеРоссийские знаменитости отвернулись от едва не сгоревшей в пожаре звезды 90-х Хлебниковой – музыкантПевица все еще восстанавливается после случившегося. К ней в палату пускают только членов семьи, "никаких посторонних лиц, друзей, очевидцев".

Напомним, вечером 18 ноября в Москве в пожаре тяжело пострадала известная российская певица Марина Хлебникова. Она получила ожоги 20% тела.

Марина Хлебникова: что известно о певице

Советская и российская эстрадная певица, актриса и телеведущая.

Еще студенткой Хлебникову пригласили в качестве солистки сначала группы "Интеграл", потом "На-На".

В 1993 году вышел ее первый сольный альбом "Останься", а также снимаются клипы на песни "Останься", "Хали-гали" и "Карусель". А в 1997 году певица стала популярной с песней "Чашка кофию",

Последний студийный альбом певицы под названием "Кошки моей души" вышел в феврале 2005 года.

Автор: Катерина Шварц