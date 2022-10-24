На полигонах Московской области продолжается подготовка мобилизованных военнослужащих.

В Москве продолжается "частичная мобилизация" однако местным средствам массовой информации запретили освещать эту тему.

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

"Несмотря на публичные заявления мэра Москвы Собянина о завершении "частичной мобилизации", продолжается вручение повесток военнообязанным по месту жительства и работы", - отметили в разведке.

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Сообщается, что сейчас власти РФ остановили работу исключительно так называемых "мобильных мобилизационных пунктов" и приостановили практику "облав" на военнообязанных в общественных местах.

"В специальных "темниках" (закрытых директивах руководства СМИ) акцентируется внимание на необходимости полного игнорирования темы "облав" в Москве и Санкт-Петербурге", - говорится в сообщении.

В разведке также отметили, что на полигонах Московской области продолжается подготовка мобилизованных военнослужащих.

"После подготовки планируется отправка подразделений в зону ведения боевых действий в Украине. В связи с нехваткой офицерского и сержантского состава на должности инструкторов взводов и инструкторов для подготовки назначают военнослужащих, которые подписали контракт в воинском звании "рядовой" и имеют боевой опыт на территории Украины", - рассказали в ГУР.

Кроме того, подтверждается количество мобилизованных в ряды Вооруженных сил России "первой волны" - по меньшей мере 200 тыс. человек.

"Дальнейшая мобилизация будет продолжаться в "классическом" варианте времен Второй мировой войны. Первая часть мобилизованных, направленных в Украину с минимальными сроками подготовки (или вообще без нее), предназначена для стабилизации линии фронта. Следующие части мобилизованных будут направляться с учетом развития оперативной обстановки и, по возможности, в зависимости от готовности личного состава", - рассказали в разведке и добавили, что по аналогичному принципу к ведению боевых действий против Вооруженных сил Украины будут привлекаться мобилизованы второй, третьей и других волн мобилизации.

Мобилизация в РФ: что известно

Как сообщал УНИАН, 21 сентября президент России Владимир Путин объявил о мобилизации российских военнослужащих. Кровавый диктатор говорил, что мобилизуют якобы только тех, кто находится в запасе.

Однако впоследствии стало известно, что повестки в РФ выдают не только "запасникам", а даже инвалидам. По информации Генштаба, в отдаленных населенных пунктах России мобилизации подлежит все мужское население определенной возрастной категории несмотря на отсутствие опыта военной службы и боевого опыта.

20 октября заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что по состоянию на середину октября в России мобилизовали 200 тыс. человек.

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