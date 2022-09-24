В России мобилизованный 43-летний солдат Виктор Перекипский сбежал из воинской части. Он похитил КамАЗ, а затем пересел в гражданский автомобиль и отправился в Курскую область. Контрактника поймали и увезли на допрос.
По информации росСМИ, Перекипский сбежал из части в Белгородской области. Мобилизованный солдат угнал КамАЗ, который позже нашли на обочине дороги. Российские силовики сообщили, что беглец пересел в гражданский автомобиль ВАЗ-2107.
Перекипский отправился на территорию Курской области. Его поисками занимались сотрудники МВД и Росгвардии. В результате солдата поймали и увезли на допрос.
Видео дня
Мобилизация в России: что известно
- Президент РФ Владимир Путин 21 сентября объявил о призыве в армию резервистов: "Считаю необходимым поддержать предложение Министерства обороны и Генерального штаба о проведении в Российской Федерации частичной мобилизации". В своем обращении глава государства-агрессора также разразился ядерными угрозами, адресованными западным странам.
- Министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что планируется призвать 300 тысяч человек. А СМИ узнали, что в секретном 7 пункте указа о мобилизации сказано об 1 миллионе мужчин. В Кремле эту информацию опровергли, но не поделились деталями.
- После объявления мобилизации россияне начали массово искать способ покинуть страну. Они стали чаще выезжать в Финляндию, а на границе с Грузией образовались пробки. Тем временем Ирландия решила рассмотреть возможность приема граждан РФ, бегущих от мобилизации.