На середину октября в Российской Федерации мобилизовали 200 тысяч человек для войны против Украины.
Как сообщает Управление прессы и информации Министерства обороны Украины, об этом заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр во время брифинга.
Маляр рассказала, что, по данным украинской разведки, по состоянию на середину октября в РФ призвано 200 тыс. человек, или 66% от плана.
По ее словам, пока враг проводит доукомплектование 107 и формирования 24 регулярных и резервных полков и батальонов общей численностью около 146 тыс. лиц.
"Это происходит во всех военных округах РФ, северном флоте и воздушно-десантных войсках", – уточнила она.
Маляр отметила, что в связи с ускоренными темпами мобилизации российская армия испытывает проблемы с отсутствием в достаточном количестве казарменно-жилищного фонда, учебно-материальной базой и нехваткой вещевого имущества для обеспечения мобилизированных, а также инструкторов для подготовки к участию в боевых действиях.
"В этой ситуации мы должны понимать, что у врага действительно дезорганизация и российские военные силы коррумпированы и разваленные, но мы воспринимаем врага серьезно, и те намерения, которые демонстрирует враг мобилизацией, мы также воспринимаем серьезно и готовимся дать отпор", – заявила она.
Мобилизация в России
Как сообщал УНИАН, президент России Владимир Путин 21 сентября объявил о мобилизации российских военнослужащих, находящихся в запасе. Министр обороны РФ Сергей Шойгу тогда заявил, что мобилизовать планируют около 300 тыс. человек.
Позже стало известно, что в связи с этим в Российской Федерации досрочно организуют выпуски из военных училищ курсантов для отправки на передовую в Украине.
По данным СБУ, мобилизованы появились на фронте в Украине уже в начале октября. В ГУР сообщили, что они прибывают без надлежащего обучения и не обеспечены всем необходимым, включая военную форму.