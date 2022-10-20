В частности, план по частичной мобилизации выполнен на 66%.

На середину октября в Российской Федерации мобилизовали 200 тысяч человек для войны против Украины.

Как сообщает Управление прессы и информации Министерства обороны Украины, об этом заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр во время брифинга.

Маляр рассказала, что, по данным украинской разведки, по состоянию на середину октября в РФ призвано 200 тыс. человек, или 66% от плана.

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По ее словам, пока враг проводит доукомплектование 107 и формирования 24 регулярных и резервных полков и батальонов общей численностью около 146 тыс. лиц.

"Это происходит во всех военных округах РФ, северном флоте и воздушно-десантных войсках", – уточнила она.

Маляр отметила, что в связи с ускоренными темпами мобилизации российская армия испытывает проблемы с отсутствием в достаточном количестве казарменно-жилищного фонда, учебно-материальной базой и нехваткой вещевого имущества для обеспечения мобилизированных, а также инструкторов для подготовки к участию в боевых действиях.

"В этой ситуации мы должны понимать, что у врага действительно дезорганизация и российские военные силы коррумпированы и разваленные, но мы воспринимаем врага серьезно, и те намерения, которые демонстрирует враг мобилизацией, мы также воспринимаем серьезно и готовимся дать отпор", – заявила она.

Мобилизация в России

Как сообщал УНИАН, президент России Владимир Путин 21 сентября объявил о мобилизации российских военнослужащих, находящихся в запасе. Министр обороны РФ Сергей Шойгу тогда заявил, что мобилизовать планируют около 300 тыс. человек.

Позже стало известно, что в связи с этим в Российской Федерации досрочно организуют выпуски из военных училищ курсантов для отправки на передовую в Украине.

По данным СБУ, мобилизованы появились на фронте в Украине уже в начале октября. В ГУР сообщили, что они прибывают без надлежащего обучения и не обеспечены всем необходимым, включая военную форму.

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