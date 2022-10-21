Кремль не называет сроки анонсированного Путиным завершения частичной мобилизации в России.
Об этом сообщает пропагандистский ТАСС.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков не стал уточнять, когда можно ожидать подписание Путиным указа об окончании частичной мобилизации.
"Какой-то более точной даты нет", - сказал он.
В то же время Песков добавил, что в ряде регионов эта мобилизация якобы уже завершилась.
14 октября Путин говорил, что мобилизация завершится примерно за две недели. Вместе с тем российские СМИ продолжают рассказывать о новых случаях мобилизации в стране.
Мобилизация в России
21 сентября Путин в ответ на поражение своих войск под Харьковом и образовавшейся дыры на северо-восточном участке фронта объявил частичную мобилизацию в России.
В Минобороны РФ планировали призвать до 300 тысяч российских военнослужащих. Но когда в СМИ начала появляться информация, что новобранцев перебрасывают без подготовки на передовую, мобилизация замедлилась.
Кроме того, российские мужчины в первые дни частичной мобилизации массово покидали РФ, выезжая в Грузию, Казахстан и т.д.
По мнению западных экспертов, ход принудительной мобилизации временно приостановят, чтобы освободить бюрократическую пропускную способность для обычного осеннего призыва.
Ранее те же аналитики отмечали, что в рамках осенного призыва к боям против ВСУ оккупанты могут принудить жителей Херсонской и Запорожской областей.