14 октября Путин говорил, что мобилизация завершится примерно за две недели.

Кремль не называет сроки анонсированного Путиным завершения частичной мобилизации в России.

Об этом сообщает пропагандистский ТАСС.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков не стал уточнять, когда можно ожидать подписание Путиным указа об окончании частичной мобилизации.

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"Какой-то более точной даты нет", - сказал он.

В то же время Песков добавил, что в ряде регионов эта мобилизация якобы уже завершилась.

14 октября Путин говорил, что мобилизация завершится примерно за две недели. Вместе с тем российские СМИ продолжают рассказывать о новых случаях мобилизации в стране.

Мобилизация в России

21 сентября Путин в ответ на поражение своих войск под Харьковом и образовавшейся дыры на северо-восточном участке фронта объявил частичную мобилизацию в России.

В Минобороны РФ планировали призвать до 300 тысяч российских военнослужащих. Но когда в СМИ начала появляться информация, что новобранцев перебрасывают без подготовки на передовую, мобилизация замедлилась.

Кроме того, российские мужчины в первые дни частичной мобилизации массово покидали РФ, выезжая в Грузию, Казахстан и т.д.

По мнению западных экспертов, ход принудительной мобилизации временно приостановят, чтобы освободить бюрократическую пропускную способность для обычного осеннего призыва.

Ранее те же аналитики отмечали, что в рамках осенного призыва к боям против ВСУ оккупанты могут принудить жителей Херсонской и Запорожской областей.

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