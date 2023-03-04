Обвиняемую москвичку задержали при попытке покинуть страну.

В России впервые выдвинули обвинение в государственной измене за финансовую помощь Вооруженным силам Украины.

Лефортовский суд Москвы арестовал фигурантку дела, местную жительницу на два месяца, пишут российские СМИ.

"Пресечена противоправная деятельность жительницы Москвы, причастной к совершению государственной измены в форме оказания финансовой помощи Вооруженным силам Украины в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации, – преступления, предусмотренного статьей 275 УК России", – сообщает ФСБ РФ.

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Известно, что женщину задержали в Москве при попытке покинуть страну. Имя и другие детали дела не сообщаются.

Преследование за помощь ВСУ

Страна-агрессор преследует россиян и жителей оккупированных территорий Украины за проявления помощи Вооруженным силам Украины.

Так, в захваченном Мелитополе (Запорожская область) российские оккупанты устроили судилище над женщиной, которая перечислила средства на помощь украинской армии.

В оккупированном Крыму жителя Санкт-Петербурга, который собирался вступить в украинскую армию, приговорили к лишению свободы и принудительному лечению.

Еще в февраля 2022 года, вскоре после вторжения РФ в Украину Генеральная прокуратура России заявила, что за оказание финансовой, материально-технической, консультационной или иной Украине россиян ждет наказание по статье 275 Уголовного кодекса Российской Федерации (государственная измена). Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет. Однако, по информации правозащитного проекта "Первый отдел", описанный выше случай в Москве – первый известный случай, когда финансовая помощь Украине стала основанием для дела о госизмене.

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