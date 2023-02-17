Он должен будет провести в колонии пять с половиной лет.

В оккупированном Крыму приговорили к пяти с половиной годам колонии и принудительному лечению жителя Санкт-Петербурга, которых хотел вступить в Вооруженные Силы Украины.

Как сообщают в "Верховном Суде" Республики Крым, его признали виновным в приготовлении к государственной измене. Сообщается, что россиянин выступал против войны и хотел поехать в Украину, чтобы воевать на стороне украинской армии.

"С этой целью он через сеть Интернет нашел представителей добровольческого воинского подразделения, участники которого осуществляли вербовку и организацию выезда на территорию Украины граждан Российской Федерации. От них подсудимый получил инструкции по следованию к месту дислокации данного подразделения, информацию о необходимости приобретения камуфлированной формы и медикаментов, видеозаписи по приобретению навыков обращения со стрелковым вооружением и т.д", - говорится в сообщении.

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Мужчину задержали в Симферополе. Суд приговорил его к 5,6 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима и ограничению свободы на 1 год после этого.

Кроме того, мужчине назначили принудительное наблюдение и лечение у врача-психиатра в амбулаторных условиях.

В РФ преследуют за антивоенную позицию

Напомним, что ранее в России вынесли приговор активисту, который обвинил правительство в развязывании агрессивной войны против Украины.

Оппозиционера Илью Яшина приговорили к 8,5 годам колонии за распространение "фейков" о российской армии.

Блогершу Веронику Белоцерковскую, которая выступила против войны, заочно приговорили к 9 годам колонии.

А депутат Красносельского района Москвы Алексей Горинов получил 7 лет лишения свободы за призыв остановить войну и вывести российские войска с территории Украины.

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