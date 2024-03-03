Пожар преступник устроил, чтобы замести следы изнасилования.

В Кирове (РФ) бывший наемник ЧВК "Вагнер" изнасиловал девушку, а затем сжег чужую машину, чтобы "замести" следы.

Как сообщает "База", подозреваемый Дмитрий Ефимов в 2013 году был осужден за изнасилование, а в 2019 году - за убийство. После 2022-го он подписал контракт с ЧВК "Вагнер" и отправился на войну в Украину. Ефимов отработал контракт до конца срока и уволился.

По данным источников канала, ночью 24 февраля он завел 22-летнюю Юлю в гараже на Гирсовском переулке и посадил в чужую припаркованную машину. Там Ефимов ее изнасиловал. Когда Дмитрий ненадолго отвлекся, девушка смогла убежать. Ефимов же решил замести следы и сжег машину.

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Следователям удалось найти и Ефимова, и владельца автомобиля. Ефимов арестован, на него возбудили уголовное дело по статье "Изнасилование".

Преступления российских военных

Как ранее сообщал УНИАН, в РФ житель Сунтарского района Якутии, который участвовал в войне против Украины, после возвращения домой совершил двойное убийство. 35-летний мужчина проломил голову 34-летнему собутыльнику ломом, затем отправился в частный дом к своей 64-летней знакомой и зарубил ее топором. Жертвой оказалась местная учительница Валентина Федорова - победительница конкурса "Лучший учитель России", обладательница гранта президента РФ. За день до убийства пенсионерка обратилась к местным властям с просьбой приструнить "героя", который пьяным бродил по улицам.

До участия в так называемой СВО фигурант мотал срок за причинение тяжкого вреда здоровью, кражи, угон автотранспорта, угрозу убийством, разбой и покушение на грабеж. В 2020 году Вилюйский райсуд Якутии признал его виновным в убийстве женщины - жертву зарезали сразу четырьмя ножами.

В декабре в российской школе патриотический урок "Герой нашего времени" провел вагнеровец, который зверски убил сожителя тещи, а затем воевал против Украины.

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