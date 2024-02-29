Накануне убийства рецидивист жаловался, что его не уважают за "боевые заслуги".

Россиянин, принимавший участие в войне против Украины, после возвращения домой совершил двойное убийство. Одной из его жертв стала пожилая родственница, победительница конкурса "Лучший учитель России".

Как сообщает телеграм-канал "Говорит НеМосква", 24 февраля в поселке Кутана Сунтарского улуса (района) Якутии произошло двойное убийство. По данным следствия, 35-летний мужчина проломил голову 34-летнему собутыльнику ломом, затем отправился в частный дом к своей 64-летней знакомой и зарубил ее топором, а потом поджог жилище.

Жертвой оказалась местная учительница Валентина Федорова – победительница конкурса "Лучший учитель России", обладатель гранта президента РФ. По данным следствия, Федорова была убита "на почве старых обид топором по голове".

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Как отмечает ресурс, других подробностей следствие не приводит, но местное издания Sakhaday пишет, что подозреваемый ранее судим за убийство, а в 2023 году "отправился на службу, и затем вернулся в родное село Кутана".

"НеМосква" узнала, что подозреваемого зовут Виктор Саввинов, и выяснила – полный тезка подозреваемого в двойном убийстве (вероятно, это и есть фигурант) был неоднократно судим. В частности, с 2010 года он "мотал срок" за причинение тяжкого вреда здоровью, кражи, угон автотранспорта, угрозу убийством, разбой и покушение на грабеж. В 2020 году Вилюйский райсуд Якутии признал его виновным в убийстве женщины: Саввинов распивал с ней спиртное, а потом избил и зарезал сразу четырьмя ножами.

"Саввинов получил по совокупности 11 лет колонии строгого режима. Но в заключении завербовался на "спецоперацию". После службы он вернулся в родное село Кутана, но отец не пустил его в дом, тогда мужчина стал жить в 9 км от села", — говорится в сообщении.

По словам очевидицы – дочери очередной жертвы "героя" - 23 февраля, в День защитника отечества, который отмечается в РФ, Саввинов ходил по селу и жаловался на отсутствие "должного уважения".

"Ходил по соседям и пришел к моей маме примерно в 23:00 часов, она его невестка, то есть, его папа и наш папа - родные братья. Мама его не пустила и единственная позвонила главе [поселения], сказала, что он пьяный шатается по селу", — рассказала женщина. Она говорит, что чиновник прислал участкового, который не стал арестовывать участника так называемой "СВО", а просто увез подальше от родственницы и уложил спать.

"На следующий день мужчина убил сначала собутыльника, а потом пошел мстить пожилой невестке за то, что она "сдала" его полиции", — отмечает "Говорит НеМосква".

Напомним, ранее мы рассказывали про случай во Владивостоке, куда вернулся после участия в так называемой СВО местный житель, который до того был приговорен к 24 годам тюрьмы за жестокое убийство.

Георгий Повилайко пробыл на фронте всего лишь три месяца, а до этого год в тюрьме. Соседи убийцы, которые шокированы его появлением, рассказывают, что он ведет себя заносчиво, и боятся сталкиваться с ним. Повилайко в августе 2021 года был приговорен к 24 годам тюрьмы за зверское убийство матери двоих детей 37-летней Анны Кошулько. Преступление совершено в гараже жертвы.

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