Преступление совершено сразу после того, как рецидивист вернулся домой после войны в Украине.

В Новосибирске (РФ) осужден бывший наемник ЧВК "Вагнер", который изнасиловал двух девочек.

Как сообщает "Медуза", Новосибирский областной суд приговорил к 17 годам колонии строгого режима участника войны против Украины Сергея Шахматова по делу о "сексуальном насилии" в отношении школьниц. По данным ресурса, наемника задержали в мае 2023 года.

"После случившегося одна из девочек рассказала родителям, что ее подругу изнасиловали. Те обратились в полицию. Сообщалось, что подозреваемый был в военной форме с шевроном, на котором был изображен череп", — сказано в публикации.

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Пострадавшим на момент изнасилования было 10 и 12 лет.

По данным Baza, изнасилование произошло через несколько дней после того, как у 42-летнего "героя" закончился контракт. По данным следствия, он встретил двух девочек из 4 и 5 классов, пригрозил подорвать их гранатой, затем завел за гаражи и надругался.

После задержания мужчина дал признательные показания и указал, в какое конкретно место отвел детей, заявив, что был под воздействием наркотиков и алкоголя.

По данным новосибирских СМИ, злоумышленник обещал девочкам "отрезать головы" и угрожал убийством родителей. Одну из потерпевших фигурант склонил к оральному сексу, вторую – изнасиловал. До того как попасть из колонии на войну в Украину, Шахов в общей сложности отсидел 15 лет за мошенничество и кражи.

Преступления российских военных

Как ранее сообщал УНИАН, в РФ житель Сунтарского района Якутии, принимавший участие в войне против Украины, после возвращения домой совершил двойное убийство. 35-летний мужчина проломил голову 34-летнему собутыльнику ломом, затем отправился в частный дом к своей 64-летней знакомой и зарубил ее топором. Жертвой оказалась местная учительница Валентина Федорова – победительница конкурса "Лучший учитель России", обладатель гранта президента РФ. За день до убийства пенсионерка обратилась к местным властям с просьбой приструнить "героя", который пьяным шатался по улицам.

До участия в так называемой СВО фигурант мотал срок за причинение тяжкого вреда здоровью, кражи, угон автотранспорта, угрозу убийством, разбой и покушение на грабеж. В 2020 году Вилюйский райсуд Якутии признал его виновным в убийстве женщины – жертву зарезали сразу четырьмя ножами.

В декабре в российской школе патриотический урок "Герой нашего времени" провел вагнеровец, который зверски убил сожителя тещи, а потом воевал против Украины.

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