Российская учительница заявила в полицию на учеников из-за нарисованного во время онлайн-урока пениса

За выходку ответственны ученики Первого московского образовательного комплекса.

Учительница английского языка из Москвы подала заявление в полицию на школьников, которые во время онлайн-урока нарисовали на виртуальной доске мужской половой член.

Читайте также"Жесткий секс": российским школьникам во время видеоурока включили порно

Как сообщает телеграм-канал Mash, за выходку ответственны ученики Первого московского образовательного комплекса. 34-летняя женщина была глубоко оскорблена поступком школьников и обратилась в полицию.

Делом занимаются правоохранители. Сама женщина подозревает, что к акту виртуального вандализма причастны ученики из «8-М»-класса.

Ранее москвича с коронавирусом оштрафовали на четыре тысячи рублей за то, что его здоровый брат-близнец нарушил карантин, пока он находится дома с родителями.