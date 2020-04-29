Больного коронавирусом москвича оштрафовали из-за брата-близнеца
Москвича с коронавирусом оштрафовали на четыре тысячи рублей за то, что его здоровый брат-близнец нарушил карантин, пока он находится дома с родителями.
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Об этом 28-летний мужчина по имени Антон рассказал «Московскому комсомольцу».
По словам Антона, с 13 апреля он должен находиться дома в течение двух недель, его родители также дали соответствующую расписку. Анатолий иногда привозил им продукты и лекарства, и в один из дней камеры зафиксировали его при выходе из дома.
Позднее Антон получил постановление об административном правонарушении, в котором сказано, что 19 апреля он посещал общественное место, находясь на двухнедельном карантине.
Он добавил, что у его брата в тот день был разовый пропуск, и уточнил, что к постановлению не было приложено никаких фотографий, «только слова».
Антон обратился в Объединение административно-технических инспекций, но там сказали, что ему не могут ничем помочь.
Как сообщал УНИАН, в России карантин продлен по 11 мая.
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