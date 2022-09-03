Оккупанты бьют тревогу из-за "угрозы" биологической атаки.

В России заявили, что Украина якобы сделала запрос в адрес турецкого производителя "Байрактаров" о возможности оснащения беспилотников системами распыления аэрозолей емкостью более 20 литров.

Об этом сообщает пропагандистское "РИА Новости" со ссылкой на начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игоря Кириллова.

Оккупанты бьют тревогу и заявляют об "угрозе применения биологического оружия на территории РФ". При этом никаких подтверждений этих заявлений не предоставляют.

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"По дальности полета БПЛА в 300 км и снаряжении емкостей биорецептурами создается реальная угроза крупномасштабного применения биологического оружия на территории РФ", - заявил Кириллов.

Фейки России о "биолаборатории США" в Украине

Российская Федерация распространяет ложную информацию об изготовлении оружия массового уничтожения в Украине. МИД Украины назвал дезинформацией и провокацией заявления РФ о создании биологического оружия в Украине.

Также Министерство здравоохранения Украины опровергало информацию роспропаганды о якобы "экстренной зачистке следов военно-биологической программы, которая финансируется за средства Минобороны США" и "уничтожении особо опасных патогенов". Там объясняли, что на территории нашего государства нет американских лабораторий.

По поводу тех самых биолабораторий РФ даже пыталась организовать срочное заседание Совбеза ООН. Якобы Москва получила "новые документы" в подтверждение своей информации после захвата отдельных территорий Украины.

Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины в конце марта сообщал, что РФ меняет риторику относительно так называемых "биолабораторий США" в Украине. В СНБО считают, что все это может свидетельствовать о том, что у России нет новых ресурсов для создания более убедительной пропаганды.

11 мая в Минобороны РФ вновь озвучили свои пропагандистские заявления о якобы разработке в Украине американскими военными тайного "биологического оружия". По словам оккупантов, американцам помогали фармацевтические компании Pfizer и Moderna.

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