Оккупанты заявляют об опасности "штаммов опасных микроорганизмов", которые из Украины начали перевозить в США.

Россияне до сих пор активно продвигают фейки на тему "американских биолабораторий в Украине " на этот раз нелепыми заявлениями отметились министр обороны РФ Сергей Шойгу и вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.

Об этом сообщили в Telegram-канале Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны.

Шойгу заявил, что на территорию США из Украины якобы начали вывозить "штаммы опасных микроорганизмов".

"В рамках реализации в Украине американской военно-биологической программы разрабатывались компоненты биологического оружия, происходил сбор и вывоз на территорию США штаммов опасных микроорганизмов, а исследования повышенной опасности проводились тайно, с участием и под руководством специалистов из США", – заявил он.

В то же время Косачев опасается, что "Киев может использовать наработки биолабораторий США для диверсий на (временно оккупированных Россией - УНИАН) территориях".

Как отмечают в ЦПД, россияне показали "найденную в расположении ВСУ "Памятку участникам российско-украинской войны", напечатанную еще в 2020 году". По их версии "ребята готовились давно". Однако специалисты ЦПД заявляют, что это манипуляция, ведь война с РФ началась в 2014 году.

Фейки России о "биолабораториях США" в Украине

Российская Федерация распространяет ложную информацию об изготовлении оружия массового уничтожения в Украине. МИД Украины назвал дезинформацией и провокацией заявления РФ о создании биологического оружия в Украине.

Также Министерство здравоохранения Украины опровергало информацию роспропаганды о якобы "экстренной зачистке следов военно-биологической программы, которая финансируется за средства Минобороны США" и "уничтожении особо опасных патогенов". Там объясняли, что на территории нашего государства нет американских лабораторий.

По поводу тех самых биолабораторий РФ даже пыталась организовать срочное заседание Совбеза ООН. Якобы Москва получила "новые документы" в подтверждение своей информации после захвата отдельных территорий Украины.

Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины в конце марта сообщал, что РФ меняет риторику относительно так называемых "биолабораторий США" в Украине. В СНБО считают, что все это может свидетельствовать о том, что у России нет новых ресурсов для создания более убедительной пропаганды.

11 мая в Минобороны РФ вновь озвучили свои пропагандистские заявления о якобы разработке в Украине американскими военными тайного "биологического оружия". По словам оккупантов, американцам помогали фармацевтические компании Pfizer и Moderna.

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