Россия сняла с голосования Совбеза ООН свой проект резолюции по Украине.

Россия хочет, чтобы заседание Совета Безопасности ООН в пятницу, 18 марта, было посвящено обсуждению темы "биологических лабораторий США в Украине" с учетом "новых документов", которые Москва якобы получила в свои руки, захватив часть территории Украины.

При этом, Россия сняла с голосования Совбеза ООН свой проект резолюции о доступе к помощи и защите гражданского населения в Украине. У этой резолюции было мало шансов быть одобренной в пятницу, пишет Голос Америки.

Российская резолюция не признавала факт вторжения РФ в Украину и не упоминала ответственность за это вторжение. Также там не было требования прекратить боевые действия или вывести российские войска из Украины.

Представитель России в ООН Василий Небензя обвинил западные страны в кампании "беспрецедентного давления" и что "они выкручивают руки" представителям других делегаций.

В ответ на это посол США в ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что "единственные люди, которые здесь выкручивают руки, - это русские, и им приходится это делать, чтобы кто-то их поддержал".

Как ранее сообщал УНИАН, Российская Федерация распространяет дезинформацию об оружии массового уничтожения в Украине. МИД Украины назвал дезинформацией и провокацией заявления РФ о создании биологического оружия в Украине.

Также Министерство здравоохранения Украины опровергло распространенную российскими пропагандистскими СМИ информацию о якобы "экстренную зачистку следов военно-биологической программы, которая финансируется за средства Минобороны США" и "уничтожение особо опасных патогенов" и отметило, что на территории нашего государства нет американских лабораторий.

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