Кремлевские пропагандисты говорят, что идеологами военно-биологической деятельности США в Украине являются лидеры Демократической партии.

В министерстве обороны РФ снова озвучили свои пропагандистские заявления о якобы разработке в Украине американскими военными тайного "биологического оружия". По словам оккупантов американцам помогали фармацевтические компании Pfizer и Moderna.

По словам начальника войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России Игоря Кириллова, идеологами военно-биологической деятельности США в Украине якобы являются лидеры Демократической партии, пишет "ТАСС".

"Украина становится полигоном западных стран для создания компонентов биологического оружия и тестирования новых образцов фармпрепаратов", - заявил цинично Кириллов.

Законодательную базу, уточнил Кириллов, для финансирования военно-биологических исследований напрямую из средств федерального бюджета формировали органы исполнительной власти США.

"В эту схему вовлечены крупные фармацевтические компании, в том числе Pfizer, Moderna, Merck, а также аффилированная с американским военным ведомством компания Gilead", - заявил Кириллов.

Он также заявил, что к военно-биологической деятельности якобы вовлечены украинские госструктуры, основными задачами которых является "сокрытие деятельности, проведение полевых и клинических испытаний и предоставление необходимого биоматериала".

Фейки России о "биолаборатории США" в Украине

Как ранее сообщал УНИАН, Российская Федерация продолжает распространять дезинформацию об изготовлении оружия массового уничтожения в Украине.

МИД Украины называло дезинформацией и провокацией заявления РФ о создании биологического оружия в Украине.

Также Министерство здравоохранения Украины опровергало информацию роспропаганды о якобы "экстренной зачистке следов военно-биологической программы, которая финансируется за средства Минобороны США" и "уничтожении особо опасных патогенов". Там объясняли, что на территории нашего государства нет американских лабораторий.

По поводу тех самых биолабораторий РФ даже пыталась организовать срочное заседание Совбеза ООН. Якобы Москва получила "новые документы" в подтверждение своей информации после захвата отдельных территорий Украины.

Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины в конце марта сообщал, что РФ меняет риторику в отношении так называемых "биолабораторий США" в Украине.

"Изменение риторики может свидетельствовать о том, что Россия не смогла придумать доказательства того, что в биолабораториях на территории Украины разрабатывалось оружие массового поражения", – говорится в сообщении.

В СНБО считают, что все это может свидетельствовать о том, что у России нет новых ресурсов для создания более убедительной пропаганды.

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