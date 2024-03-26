Обеих девушек госпитализировали с сотрясением мозга.

В Российской Федерации парень избил двух студенток из-за коротких стрижек и яркого цвета волос. Обеих девушек госпитализировали с сотрясением мозга. Инцидент произошел в столовой в Красноярском крае, сообщает Baza.

По словам одной из пострадавших, она сидела в столовой рядом с колледжем культуры и искусства вместе с подругой. Их разговор нарушил незнакомый парень, который грубо спросил о голубых волосах девушки. В ответ они спросили: "какое дело вам?" Парни разозлились и предложили выйти на улицу.

"Девочки, конечно, отказались и попросили персонал столовой вывести хулиганов. После этого один из парней ударил девушку по лицу. Подруга пыталась заступиться, но тоже получила по голове. Обеих пострадавших отвезли в больницу. У одной перелом гайморовой пазухи и височной кости, у обеих диагностировано сотрясение мозга", - пишет СМИ.

По словам мамы одной из пострадавших, нападавшим мог быть 16-летний подросток и его совершеннолетний друг, ведь после драки старший приезжал к девочкам в больницу, чтобы "поговорить".

"По словам женщины, он угрожал силой ей и мужу, его остановила охрана. Полиция проводит проверку, нападавших на студенток все еще не задержали", - говорится в статье.

Борьба с движением ЛГБТ в России - последние новости

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