Политик говорит, что неудачу в предотвращении этой войны потерпели все.

Бывшая канцлер Германии Ангела Меркель попыталась объяснить свои слова о том, что за начало войны РФ против Украины якобы ответственны Польша и страны Балтии. Политик уверяет, что смысл ее заявления исказили.

"Это можно назвать фейковыми новостями, то есть это вообще не было сказано... Это была просто дискуссия о хронологии событий, которые уже появляются в моей книге Freiheit [Свобода]. Целый год ни у кого не было с этим проблем... А потом поднялась большая шумиха, потому что почти никто больше не читает оригинал", – приводит слова экс-канцлера Politico.

Издание напоминает, что в октябре Меркель рассказывала о том, что во время увеличения присутствия российских войск вблизи границы Украины в 2021 году страны Балтии и Польша отказали ей и президенту Франции Эммануэлю Макрону вести переговоры с российским диктатором Путиным. В странах Восточной Европы эти слова восприняли как частичное обвинение в начале российского полномасштабного вторжения.

Видео дня

Но, как говорит Меркель теперь, неудачу потерпели все:

"Мы все потерпели неудачу – я, все остальные – мы все потерпели неудачу в предотвращении этой войны, в частности в наших переговорах с американцами".

По словам политика, за несколько дней до того, как она предложила поговорить с правителем РФ, тогдашний президент США Джо Байден уже провел встречу с Путиным. По ее мнению, тот факт, что в Европе не искали диалога с Москвой и оставляли этот процесс Вашингтону, был не совсем хорошим.

Война в Украине: вы могли это пропустить

На этой неделе должна состояться встреча делегаций Украины и США для обсуждения "мирного плана" Трампа. Об этом сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак. По его словам, ключевая задача заключается в том, чтобы как можно скорее достичь длительного и достойного мира для Украины.

Тем временем Европарламент резко раскритиковал "мирный план" Трампа. В новой резолюции политики раскритиковали попытки США вести переговоры с Россией за спиной Украины.

Вас также могут заинтересовать новости: