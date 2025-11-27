'Мирный план' Трампа может быть хитрой уловкой, чтобы сбить требования РФ, - The Atlantic

Журналисты объяснили, почему у Трампа не получится переиграть Путина, пока он не признает его виновным в агрессии против Украины и не начнет настоящее давление.

Попытки президента США Дональда Трампа стать движущей силой в достижении мира в Украине напоминают маятник, который колеблется между позициями России и Украины, изредка останавливаясь посередине, чтобы выразить разочарование. Такую оценку сделали авторы журнала The Atlantic, которые описали текущую ситуацией.

Они назвали впечатляющим очередной разворот Трампа в сторону России, когда Белый дом предложил Украине "мирный план" из 28 пунктов, напоминающих максимальные требования Кремля. В Киев его доставил секретарь армии США Дэниел Дрисколл. Положения плана для многих украинцев выглядели как набор требований о капитуляции. Но президент Украины Владимир Зеленский не отклонил предложение.

"Мы думали, что попытаемся открыть двери, но двери были открыты. Они были готовы к переговорам", - сказал американский чиновник о визите Дрисколла.

Во время переговоров в Женеве переговорщики сократили список до 19 пунктов, и Трамп отправляет в Москву еще одного своего посланника, чтобы представить измененную версию плана.

"Теперь его судьба зависит от готовности российского президента пойти на компромисс, и именно в этом вопросе мирные усилия Трампа пока наткнулись на препятствие", - говорится в статье.

Издание напомнило, что россияне уже дали понять, что не отступят от основных требований, тех самых, которые Путин изложил Трампу на Аляске. Авторы указали, что если они останутся непреклонными, то все эти усилия просто вернут мирный процесс к его первоначальному состоянию.

"Эта попытка Трампа может рассматриваться как переговорная тактика, призванная заставить Москву отказаться от своей неуступчивости. Но большинство союзников Трампа в Европе считают, что эта стратегия провалится, если Белый дом не признает двух основных фактов о войне: во-первых, что ее начала Россия, и, во-вторых, что Украина и ее союзники должны заставить Россию ее прекратить", - добавили авторы.

В статье процитирован европейский чиновник, который заверил, что у ЕС был разработан собственный план: "Мы не понимаем, почему США отказались от него. Очевидно, кто-то убедил Трампа, что Украина проиграет".

Как считают журналисты, теперь Зеленскому надо балансировать между двумя приоритетами: нежеланием украинцев отдавать земли, за защиту которых принесены бесчисленные жертвы, и демонстрацией того, что препятствием для мира остается Россия, а не Украина.

"Поведение Кремля может помочь Зеленскому. В течение последних попыток закончить войну российские вооруженные силы бомбили украинские города - последний обстрел во вторник унес жизни по меньшей мере семи человек в Киеве. Эти атаки могут привести к очередному развороту маятника, возвращая Трампа к аргументу, который его европейские союзники выдвигали все это время: россияне являются агрессорами в этой войне, и на них нужно давить, чтобы они ее закончили. Отправив своего посланника в Москву на следующей неделе, Трамп получит еще одну возможность применить такое давление, а Путин - еще одну возможность отговорить его от этого", - делают вывод авторы статьи.

Как писали "мирный план"

Напомним, что в формулировках американских мирных предложений найдено много указаний на российский источник происхождения документа. По данным СМИ, в октябре США получили от россиян неофициальный документ, который впоследствии вылился в "мирный план".

Сообщалось, что первый проект плана начали писать посланцы Стив Уиткофф и Джаред Кушнер. При этом они действительно опирались на информацию, полученную от источника в РФ. А значительный вклад в разработку плана внес спецпредставитель Кремля Кирилл Дмитриев.

В Украине, Европе и даже в США итоговый "мирный план" вызвал волну критики. Один из американских сенаторов сказал, что документ поставил под удар не только украинцев, но и США.

