Среди подходов, к которым рекомендуется прибегать, называют, в частности, когнитивно-поведенческую терапию и терапию принятия и ответственности.

Российское общество психиатров подготовило клинические рекомендации по "лечению расстройства половой идентификации" через "примирение с врожденным полом". Рекомендации опубликованы в конце 2023 года, внимание на них обратил "Коммерсант".

Этот комплекс мер еще не одобрен Минздравом. Новые рекомендации потребовались после принятия закона о запрете трансгендерного перехода в России и направлены на терапию трансгендерных людей без гормональных препаратов и хирургических операций.

Авторы рекомендаций предлагают в отсутствие других инструментов проводить с трансперсонами психотерапию с целью "достижения реалистичности представлений о своем состоянии". Также врачи намерены корректировать "нарушения психосексуального развития". Среди подходов, к которым рекомендуется прибегать, называют, в частности, когнитивно-поведенческую терапию и терапию принятия и ответственности.

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Исследователь трансгендерности Яна Кирей-Ситникова в комментарии "Коммерсанту" сравнила эти методы с лженаучной "конверсионной терапией", которую в ООН приравнивали к пыткам.

Запрет ЛГБТ в РФ - детали

В июне глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что Владимир Путин поручил создать в Центре психиатрии и наркологии имени Сербского институт по исследованию "общественного поведения" гомосексуальных людей. ЛГБТ-портал "Парни+" назвал слова Мурашко подтверждением того, что в России может быть внедрена так называемая конверсионная терапия.

Верховный суд России признал ЛГБТ экстремистским движением, и теперь деятельность международного сообщества запрещена на территории РФ.

Как пишут росСМИ, заседание суда прошло в закрытом режиме без представителя ответчика. Журналистов пустили внутрь только во время оглашения постановления.

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