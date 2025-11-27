Его адвокат не стал раскрывать, кто именно внес многомиллионный залог.

За фигуранта дела "Мидас" о коррупции в украинской энергетике Игоря Фурсенко внесли залог. Речь о 95 миллионах гривень.

Об этом со ссылкой на адвоката Фурсенко Петра Бойко сообщает "Суспільне". Отмечается, что теперь фигурант расследования должен носить электронный браслет и сдать паспорта.

При этом адвокат не стал раскрывать, кто именно внес за Фурсенко многомиллионный залог.

Журналисты проекта "Схемы" рассказали, что залог был уплачен еще 24 ноября. Из-под стражи Фурсенко освободили уже на следующий день.

Утверждается, что внесла деньги частная компания под названием "Варус Синерджи", которая имеет уставный капитал в 100 тысяч гривень. Основной вид деятельности компании – "оптовая торговля древесиной".

"Владельцем компании является Богдан Фуркевич из Каменец-Подольского. В сервисе Getcontact его номер телефона подписан как "Богдан Решало От Андрея", "Богдан Полиция" и "Богдан Военкомат Каменец". Компанию зарегистрировали в Мариуполе в 2019 году, а в 2022-м сменили юридический адрес на Киев. Основной вид ее деятельности – оптовая торговля древесиной. На звонки журналистов Фуркевич не ответил", – сообщают "Схемы".

Дело "Мидас": кто такой Игорь Фурсенко

Фурсенко работал исполнительным директором по безопасности "Энергоатома". По версии следствия, он также исполнял обязанности бухгалтера "бэк-офиса" по легализации денег в схеме хищения в государственной энергетической компании.

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) рассматривал дело Фурсенко 12 ноября и решил взять его под стражу на 60 суток с альтернативой внесения 95 млн гривень залога..

