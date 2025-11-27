Похоже, марсоходу NASA Perseverance удалось зафиксировать треск молнии.

Команда ученых сообщила, что марсоход Perseverance передал на Землю запись треска электрических разрядов. Как пишет Associated Press, исследователи задокументировали 55 "мини-молний". Их записывали в течение двух марсианских лет, преимущественно во время пылевых бурь. Почти все они случались в самые ветреные марсианские дни.

Электрические дуги размером всего несколько сантиметров возникали на расстоянии 2 метров от микрофона, расположенного на вершине высокой мачты марсохода. Искры от электрических разрядов, подобные статическому электричеству на Земле, четко слышны среди громких порывов ветра и частиц пыли, ударяющих по микрофону.

Как сказал ведущий автор исследования Батист Чайд из Института исследований астрофизики и планетологии в Тулузе, это выдающееся открытие, ведь ученые уже полвека ищут электрическую активность и молнии на Марсе.

Видео дня

"Это как найти недостающий элемент пазла и открывает совершенно новую область исследований для марсианской науки", - сказал Чайд.

Чайд и его команда проанализировали 28 часов записей Perseverance, задокументировав эпизоды "мини-молний" на основе акустических и электрических сигналов. Электрические разряды длились от нескольких секунд до 30 минут.

"Это как гроза на Земле, но едва заметная невооруженным глазом и с множеством слабых толчков", - сказал Чайд.

Однако доказательства, хотя и убедительные, основываются на одном приборе. Тем более, он предназначен для записи лазерами, а не разрядами молний, а самих молний никто не видел.

"Это случайное открытие - услышать что-то еще, что происходит рядом, и все указывает на то, что это марсианская молния. Но пока не будут отправлены новые приборы для проверки выводов, я думаю, что некоторые ученые все еще будут спорить о том, действительно ли это была молния", - сказал в комментарии АР Дэниел Митчард из Кардиффского университета, который не участвовал в исследовании.

Издание напомнило, что наличие молний уже подтверждено на Юпитере и Сатурне. На Марсе также давно подозревают их наличие. Ученые говорят, что богатая углекислым газом марсианская атмосфера поглощает значительную часть звука, делая некоторые толчки едва заметными.

По словам Чайда, атмосфера Марса более подвержена электрическим разрядам и искрению из-за контакта между пылинками и песчинками, чем атмосфера Земли. Такие небольшие и частые разряды, подобные статическим, могут оказаться проблематичными для чувствительного оборудования.

Это не первые звуки Марса, переданные марсоходом Perseverance. Земляне слушали хруст колес марсохода по поверхности Марса и гудение лопастей его вертолета-помощника Ingenuity, который больше не летает.

Миссия марсохода Perseverance

С 2021 года Perseverance исследует дельту сухой реки на Марсе, собирая образцы горных пород на предмет возможных признаков древней микроскопической жизни. NASA планирует вернуть эти образцы керна на Землю для лабораторного анализа, но доставка отложена на неопределенный срок, поскольку космическое агентство ищет более дешевые варианты.

Вас также могут заинтересовать новости: