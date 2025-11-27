Политик отметил, что вопрос развертывания иностранных войск в Украине обсуждать пока рано.

После достижения любого мирного соглашения со страной-агрессором Россией Украина будет нуждаться в сильных Вооруженных силах и гарантиях безопасности. Кроме того, Киев не должны заставлять отдавать свою территорию.

Такое заявление сделал канцлер Германии Фридрих Мерц, сообщает Reuters. Он подчеркнул, что на кону интересы безопасности не только Украины, но и Европы. При этом Мерц отметил, что вопрос гарантий безопасности обсуждаются с Соединенными Штатами Америки и Украиной.

"Украина нуждается в сильных Вооруженных силах, и если будет заключено мирное соглашение... Украина и в дальнейшем будет нуждаться в сильных Вооруженных силах и надежных гарантиях безопасности от своих партнеров", – пояснил канцлер.

Он добавил, что важнейшей гарантией будет именно хорошо оснащенная украинская армия:

"Именно поэтому мы также обсуждаем будущую численность украинской армии".

Авторы материала напомнили, что в Европе настаивают на верхней границе численности украинского войска в 800 тысяч солдат, а не 600 тысяч. При этом Мерц отметил, что вопрос развертывания иностранных войск в Украине обсуждать пока рано.

Кроме того, канцлер Германии считает, что отправной точкой для любых переговоров должна быть нынешняя линия фронта. Он акцентировал, что нельзя принуждать Украину к территориальным уступкам.

Мирное соглашение: другие важные новости

Издание Politico сообщает, что Соединенные Штаты Америки хотят получить мирное соглашение до предоставления Украине гарантий безопасности. Европейские страны опасаются, что администрация Трампа будет склоняться в пользу России.

Тем временем Европарламент принял новую резолюцию, которая критикует попытки США вести переговоры с РФ за спиной Украины и навязывать Киеву результат этих переговоров. Отмечается, что мирное соглашение не должно ограничивать способность Украины защищать себя от новых нападений.

