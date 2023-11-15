В России опасаются использовать изображения радуги из-за "плохой" ассоциации с ЛГБТ.

Россия продолжает "бредить" из-за страха перед ЛГБТ-сообществами: там хотят на официальном уровне объявить, что радуга никак не связана с сексуальными меньшинствами.

В Госдуме РФ предложили "помиловать" радугу, поскольку слишком многие люди и бизнесы бояться использовать этот символ из-за страха, что он отожествляется с ЛГБТ-сообществами у россиян. Об этом заявил вице-спикер Госдумы Владислав Даванков.

"Хозяйствующие субъекты, общеобразовательные организации, организации культуры опасаются использовать изображения радуги, поскольку радужный флаг также используется как символ ЛГБТ-сообщества", - цитируют росСМИ.

По словам Даванкова, граждане РФ "забрасывают" отделения полиции заявлениями о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений из-за изображений радуги. Поэтому Госдума попросили Роскомнадзор официально объявить, что "радуга" и "ЛГБТ" - не одно и то же.

Вице-спикер Госдумы напомнил, что ранее Роскомнадзор своим приказом утвердил перечень критериев, согласно котором стоит оценивать информацию о пропаганде ЛГБТ. В них нет однозначного трактования о том, что "радуга" - это плохо, и что за ее изображения нужно сажать или притягивать к административной ответственности, утверждает Даванков.

Россия испугалась корейского k-pop из-за ЛГБТ

Ранее на одном из музыкальных каналов России подвергли цензуре клип популярного корейского бойз-бенда Seventeen, довольно известного среди фанатов k-pop. В ролике на фоне музыкантов виднелась радуга.

В России посчитали, что это пропаганда ЛГБТ и обесцветила радугу, чтобы ничего не было видно. На ее месте показали обычное серое небо.

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