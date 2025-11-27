Несмотря на заявления администрации о тесной координации на высшем уровне, порой процесс выглядел беспорядочным.

Президент США Дональд Трамп заявлял, что его гибкий стиль переговоров позволяет добиться соглашения там, где другие потерпели неудачу. Об этом пишет The Washington Post.

Теперь высокопоставленные представители Белого дома утверждают, что они близки к мирному урегулированию в Украине.

"Мы как никогда близки к окончанию войны. Оптимизм довольно высок", - заявил один из них.

Отмечается, что некоторые европейские чиновники, симпатизирующие Украине, согласны с тем, что заключение соглашения стало более вероятным,.

"Но хотя Украина, возможно, и постепенно приближается к заключению соглашения, скептики предупреждают, что оно всё ещё может развалиться, если ни одна из сторон не найдёт приемлемого для другой предложения", - сказано в статье.

Пол данным издания, в последние недели высокопоставленные чиновники, работающие над соглашением, - госсекретарь Марко Рубио, вице-президент Джей Ди Вэнс, зять Трампа Джаред Кушнер, Стив Уиткофф и Дэниел Дрисколл - часто общались в групповых чатах и ​​проводили телефонные конференции, чтобы координировать свои усилия в общении как с россиянами, так и с украинцами. Там добавили:

"В ходе этих бесед, по большей части, не участвовал официальный спецпредставитель Трампа по Украине Кит Келлог, которого, по словам чиновников, россияне стремились отстранить, считая его слишком проукраинским. Ряд других чиновников Совета национальной безопасности и Госдепартамента также были отстранены от переговоров".

Стиль переговоров Трампа

"Предложение всегда задумывалось как рабочий и живой документ. Не предполагалось, что вот вам план, знаете, принимайте или отклоняйте", - заявил высокопоставленный представитель Белого дома.

По словам чиновника, это часть стиля переговоров Трампа.

"Когда они разрабатывают план игры, они действуют индивидуально, потому что у каждого человека личные отношения, которые, возможно, лучше, чем у другого. Они чувствуют, что возможно", - сказал он.

Важно, что эта импровизация привела к внезапным кадровым перестановкам, включая повышение Дрисколла, высокопоставленного военного руководителя и однокурсника Вэнса, который ранее не принимал непосредственного участия в переговорах по Украине.

После того, как он нашёл общий язык с украинцами, он сохраняет за собой роль их собеседника, хотя это и выходит за рамки его обычных обязанностей. Издание пишет:

"Многое остаётся нерешённым. Одним из элементов плана являются гарантии безопасности для Украины. Россияне отвергли любые иностранные войска на украинской территории, а Трамп заявил, что европейцы примут на себя основную тяжесть обещаний поддержки".

Многие европейские официальные лица утверждают, что всё ещё не знают, что задумал Трамп. Они слышат, что американцы будут работать с ними над гарантиями безопасности, но пока "неясно, что это будет означать на практике".

Важно, что американские и европейские официальные лица расходятся во мнениях относительно сильных сторон Украины и России. Многие европейцы считают, что Россия рухнет, если будет предоставлено больше времени и продолжит оказывать Украине военную поддержку.

"Не думаю, что есть какие-либо признаки этого", - заявил чиновник, излагая позицию США.

По его словам, что касается территории на востоке Украины, которую Россия просит в качестве платы за мирное соглашение, "украинцы, по понятным причинам, не хотят от неё отказываться, в РФ думает, что сможет добиться этого так или иначе".

"Мирный план" Трампа - последние новости

Ранее сообщалось, что Трамп дал старт последним мирным переговорам по Украине на прошлой неделе после того, как вице-президент Джей Ди Вэнс и госсекретарь Марко Рубио заявили, что новый план из 28 пунктов может привести к прорыву. Издание Axios узнало, что его сформулировали спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер.

