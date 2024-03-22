"Нарушителей" могут посадить на 10 лет, это первое такое дело в России.

В российском Оренбурге арестовали двух человек за то, что они работали в баре ЛГБТ. Об этом сообщает Meduza.

Отмечается, что 18 марта глава правительственной российской организации "Лига безопасного интернета" Екатерина Мизулина заявила о первом уголовном деле, возбужденном в РФ после объявления движения ЛГБТ экстремистским.

Как уточнила руководитель организации, созданной с целью цензуры Интернета, дело по факту организации "экстремистского" объединения (часть 1 статьи 282.2 УК РФ) было начато в связи с деятельностью в городе Оренбург гей-бара Pose.

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"Ранее на клуб обратили внимание местные активисты. Это первое в России подобное уголовное дело после решения Верховного суда о признании ЛГБТ экстремистским движением", - подчеркнула Мизурина.

По данным издания, через два дня Центральный районный суд Оренбурга отправил в СИЗО администратора и арт-директора клуба.

"В пресс-релизе суда говорилось, что обвиняемые, будучи "лицами с нетрадиционной сексуальной ориентацией", совместно с другими лицами, которые "также поддерживают взгляды и деятельность запрещенного в нашей стране международного общественного объединения ЛГБТ", обеспечивали функционирование бара", - пишет издание.

По данным росСМИ, фигурантами дела стали арт-директор заведения Александр Климов и администратор Диана Камильянова. Молодым людям, согласно российским законам, грозит 10 лет тюрьмы.

Борьба с ЛГБТ в России

В ноябре 2023 года в России запретили ЛГБТ, признав движение "экстремистским". Соответствующее решение принял Верховный суд РФ. Теперь деятельность международного сообщества запрещена на территории страны-агрессора.

В феврале в РФ суд арестовал девушку за ношение радужных сережек. Спутником "злоумышленницы" был парень, на одежде которого был сине-желтый значок.

Также УНИАН сообщал, что российские психиатры предложили "лечить" трансгендерных людей через их "примирение с врожденным полом". Среди подходов, к которым рекомендуется прибегать - когнитивно-поведенческая терапия и терапия принятия и ответственности.

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