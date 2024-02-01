Спутником "злоумышленницы" был парень, на одежде которого был сине-желтый значок.

В Российской Федерации суд впервые арестовал девушку за ношение сережек в цветах радуги.

Как сообщает "Астра", 29 января 24-летняя Анастасия вместе со знакомым пили чай в одном из кафе города Нижний Новгород. Внезапно к их столику подошел неизвестный, который сразу же повел себя очень агрессивно.

Парень спросил: "Вы в курсе, какая у нас ситуация сейчас в стране?". В ответ на недоуменные взгляды молодых людей принялся толкать спутника Анастасии, дергать его за свитер и приколотый к одежде значок в виде флага Украины. При этом, неизвестный применял ненормативную лексику, оскорблял пару и потребовал, чтобы юноша снял сине-желтый значок. Тот парировал, что в РФ нет запрета на ношение символики других стран. Однако мужчина проявил еще большую агрессию, сорвав с парня значок. При этом, неизвестный снимал происходящее на видео, комментируя, что оно "пойдет в отдел по борьбе с экстремизмом" и недвусмысленно упомянул якобы нетрадиционную ориентацию молодых людей.

В объектив попала Анастасия, у которой в ушах были сережки в цветах радуги. Из записи следует, что девушка пыталась заступиться за друга, но также подверглась оскорблениям.

Затем Анастасию действительно вызвали на допрос сотрудники центра по противодействию экстремизму. Ее задержали и оставили в отделе до суда, который состоялся на следующий день. Сормовский суд Нижнего Новгорода признал виновной в "публичной демонстрации символики экстремистской организации" (20.3, ч.1 КоАП). Девушку арестовали на 5 суток.

По данным "Астра", видео, из-за которого Настю арестовали, опубликовал Z-активист Владислав Поздняков. Он известен в РФ еще и тем, что "преследует женщин". Согласно открытым источникам, в декабре 2018 года Поздняков был осужден на два года условно по статье 282 УК РФ за "действия, направленные на унижение человеческого достоинства по отношению к женщинам", но вскоре приговор отменили в связи с изменениями в УК РФ.

Как отмечает "База", спутник Анастасии был в розовом свитере с сине-желтый значком, а на Насте — серьги-лягушки с семицветной радугой. Неизвестный с камерой назвал украшения "экстремистской символикой". По мнению полицейских, они символизировали запрещенное в России "международное движение ЛГБТ". По словам адвоката девушки, суд сослался на решение Верховного суда о запрете "ЛГБТ-движения".

По данным "Медиазоны", речь о жительнице Нижнего Новгорода, которую зовут Анастасия Ершова. Суд признал ее виновной в публичной демонстрации ЛГБТ-символики. При этом, суд не смог определить, какой именно символ "демонстрировался, и какие признаки соответствующей символики он имел".

Репрессии представителей ЛГБТ в России

Как сообщал УНИАН, Верховный суд России признал ЛГБТ экстремистским движением, и теперь деятельность международного сообщества запрещена на территории РФ.

Напомним, Российское общество психиатров подготовило клинические рекомендации по "лечению расстройства половой идентификации" через "примирение с врожденным полом". Комплекс мер, который пока не одобрен Минздравом РФ, потребовался после принятия закона о запрете трансгендерного перехода в России. Рекомендации российских психиатров направлены на терапию трансгендерных людей без гормональных препаратов и хирургических операций. Среди подходов, к которым рекомендуется прибегать, называют, в частности, когнитивно-поведенческую терапию и терапию принятия и ответственности.

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