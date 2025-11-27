Употребление энергетических напитков может существенно навредить организму человека.

Энергетические напитки могут дать вам быстрый прилив энергии, однако этот эффект быстро проходит. Происходит снижение энергии из-за высокого содержания сахара и кофеина в этом напитке, что может привести к нарушению сна и сделать человека еще более уставшим, пишет verywell health.

Издание рассказало, какие негативные последствия употребления энергетических напитков будут для организма человека:

1. Обезвоживание.

Национальный центр комплементарной и интегративной медицины сообщил, что из-за высокого содержания кофеина, энергетические напитки могут вызывать обезвоживание организма. То есть, это происходит, когда человек тратит больше воды, чем потребляет.

Как сообщает издание MedlinePlus, основными признаками обезвоживания являются:

Темная моча;

Сухость во рту;

Усталость;

Головная боль;

Мышечные спазмы;

Жажда.

Более того, если организм сильно обезвожен, то у человека могут быть и другие симптомы:

Дезориентация, спутанность сознания;

Головокружение;

Сухость кожи;

Обморок;

Гипервентиляция;

Невозможность мочеиспускания;

Отсутствие кровотока;

Учащенное сердцебиение.

2. Падение сахара

В большинстве энергетических напитков содержится большое количество сахара, в частности, фруктоза, глюкоза или кукурузный сироп с высоким содержанием фруктозы.

Одно из проведенных исследований показало, что после употребления энергетического напитка уровень глюкозы в крови резко повышается. Это может стать причиной реактивной гипогликемии, известной как "сахарный крах". В материале дается объяснение, что это состояние, когда уровень сахара в крови на низком уровне и это происходит нередко после употребления большого количества углеводов.

Среди основных симптомов при гипогликемии является усталость и снижение уровня внимательности. Обычно, такие симптомы возникают в течение одного-двух часов после употребления напитка.

3. Отказ от кофеина

После регулярного употребления энергетических напитков, если человек решает уменьшить их потребление или вообще отказаться, тогда могут возникнуть симптомы отказа от кофеина. Они включают:

Гнев и раздражительность;

Трудности с концентрацией внимания;

Усталость и сонливость;

Головные боли;

Тошнота и другие проблемы с желудком.

4. Толерантность к кофеину

Так как кофеин вызывает привыкание, со временем у человека может возникнуть толерантность к его действию. Поэтому, нередко таким людям нужно выпить еще большее количество кофеина, чтобы поддержать уровень энергии.

Из-за толерантности к кофеину у человека может возникнуть сонливость, проблемы с концентрацией внимания, а также усталость. То есть, энергетический напиток в таком случае не будет добавлять энергии.

5. Нарушение цикла сна

Хотя энергетические напитки могут временно способствовать бодрости после долгой ночи, в долгосрочной перспективе они способны нарушать сон. Из-за этого человек в течение дня будет уставшим и вялым. Высокое потребление кофеина связывают с нарушениями сна и такими симптомами, как:

Сонливость днем;

Бессонница;

Ночные пробуждения;

Плохое качество сна.

Как работают энергетические напитки?

Энергетические напитки предназначены для повышения уровня энергии с помощью кофеина и других стимуляторов, таких как глюкоза. Как правило, в одной порции этого напитка содержится от 80 до 150 мг кофеина.

Эти напитки часто содержат ингредиенты, которые, как известно, повышают уровень энергии, такие как витамин B, креатин, женьшень или таурин.

Кому следует избегать употребления энергетиков?

Чрезмерное потребление кофеина, в том числе из энергетических напитков, также может привести к дополнительным рискам для здоровья, если вы беременны или кормите грудью, а еще в случае наличия следующих заболеваний:

Тревожность;

Если человек принимает стимуляторы или лекарства от астмы;

Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь;

Сердечные заболевания;

Гипертония;

Бессонница;

Язвы.

