Учения показательно проводили так, чтобы их не прозевали в НАТО.

Россия провела наглый тренировочный полет сразу трех стратегических ракетоносцев Ту-22М3 над Балтийским морем. Об этом сообщает аналитик открытых данных (OSINT), который действует в соцсети Х под псевдонимом AviVector.

Он отметил, что три Ту-22М3, недавно переброшенные из Иркутской области, сегодня взлетели с авиабазы "Оленья" под Мурманском и выполнили пятичасовую учебную миссию над Балтийским морем.

"Один из Ту-22М3 выполнял роль самолета-ретранслятора между двумя другими Ту-22М3 и командными пунктами. Бомбардировщики сопровождали Су-27 и Су-35С", - пишет аналитик.

Видео дня

Показательно, что эта тренировочная миссия проводилась не над Баренцевым морем, рядом с которым находится аэродром, где достаточно свободного пространства и где нет "лишних" глаз. Наоборот, россияне решили демонстративно полетать сразу на трех ракетносцах в сопровождении истребителей над Балтийским морем - в относительно малом, как для таких самолетов, секторе, со всех сторон окруженном воздушным пространством стран НАТО.

Неудивительно, что дежурные истребители стран альянса немедленно взлетели с авиабаз в Швеции и Эстонии, чтобы проконтролировать эту демонстративную "тренировку".

Российские провокации в Европе

Как писал УНИАН, в последнее время россияне прибегли к серии воздушных провокаций против стран НАТО. Самыми громкими эпизодами стали залет сразу двух десятков российских дронов в воздушное пространство Польши и нарушение воздушных границ Эстонии тремя истребителями МиГ-31.

После этого в НАТО задумались над тем, что на подобные действия агрессора нужно как-то реагировать. И желательно не пустой болтовней.

Вас также могут заинтересовать новости: