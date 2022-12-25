"Награды" для детей якобы изготовили в Донецке.

В России победителей детского фестиваля по каратэ будут награждать медалями из "осколков НАТОвских боеприпасов".

Как сообщает Telegram-канал "Осторожно, Москва", дети, участвующие во Всероссийском фестивале киокусинкай, проходящем в Москве. На "награды" также нанесут рашистские символы V и Z.

На медалях написали, что их "изготовили кузнецами Донецка из осколков НАТОвских боеприпасов", которыми якобы обстреливают "города России".

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Призеры получат обычные медали, а медали с V и Z вручат всем участникам турнира.

Как "русский мир" воспитывает детей

Россия зомбирует не только свое взрослое население, но и детей. В частности, в краснодарской школе детям устроили "интересную встречу"с наемником ЧВК "Вагнер" на уроке "Разговоры о важном".

Кроме того, российским школьникам начали рассказывать о войне в Украине, которую развязал Путин. В частности, детей убеждают, что их армия в Украине "борется с ползучей фашистской гадиной".

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