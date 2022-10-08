Детей якобы интересовало все о том, как "вагнеровец" убивает украинцев на Донбассе.

В краснодарской школе (РФ) детям устроили "интересную встречу" с наемником ЧВК "Вагнер" на уроке "Разговоры о важном".

Об этом говорится на сайте школы под заголовком "Интересная встреча".

Боец пришел на урок к третьеклассникам 3 октября. Он рассказал детям о "важной роли, которую подразделение выполняет на Донбассе", показал личные вещи и экипировку, которые использовал во время боевых действий, а также свои правительственные награды.

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"Детей интересовало все: какое оружие применяют бойцы во время "СВО", как и где они отдыхают, если не участвуют в боевых действиях", - говорится в сообщении.

С детьми боевик общался в маске.

Напомним, в сентябре появилось видео, как куратор ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин лично агитирует осужденных российской колонии строгого режима присоединяться к войне в Украине. О личном участии Пригожина в вербовке осужденных сообщалось с июля.

Пригожин, прямо не подтверждая это, обратился к критикам его действий со словами, что в войне будут участвовать "либо ЧВК и зэки, либо ваши дети".

Российские СМИ выяснили, что ЧВК "Вагнер" удалось завербовать для войны в Украине более тысячи узников.

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