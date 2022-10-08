В краснодарской школе (РФ) детям устроили "интересную встречу" с наемником ЧВК "Вагнер" на уроке "Разговоры о важном".
Об этом говорится на сайте школы под заголовком "Интересная встреча".
Боец пришел на урок к третьеклассникам 3 октября. Он рассказал детям о "важной роли, которую подразделение выполняет на Донбассе", показал личные вещи и экипировку, которые использовал во время боевых действий, а также свои правительственные награды.
"Детей интересовало все: какое оружие применяют бойцы во время "СВО", как и где они отдыхают, если не участвуют в боевых действиях", - говорится в сообщении.
С детьми боевик общался в маске.
Напомним, в сентябре появилось видео, как куратор ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин лично агитирует осужденных российской колонии строгого режима присоединяться к войне в Украине. О личном участии Пригожина в вербовке осужденных сообщалось с июля.
Пригожин, прямо не подтверждая это, обратился к критикам его действий со словами, что в войне будут участвовать "либо ЧВК и зэки, либо ваши дети".
Российские СМИ выяснили, что ЧВК "Вагнер" удалось завербовать для войны в Украине более тысячи узников.