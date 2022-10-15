Соответствующие меры приняли, в частности, в российской столице.

В связи с участившимися нападениями на военкоматы, их защиту усилили во ряде городов России.

Об этом сообщил депутат Госдумы России Александр Хинштейн.

"В ряде городов, в т.ч. в Москве, около зданий военкоматов дислоцированы группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии. Кроме того, по всей стране – они включены в маршруты патрулирования экипажей ОВО (вневедомственная охрана Росгвардии – УНИАН)", – написал он.

Видео дня

По словам Хинштейна, уже имели место задержания злоумышленников с поличным.

"Например, при попытке бросить бутылку с зажигательной смесью", – рассказывает он.

Атаки на военкоматы в России

Как сообщал УНИАН, 21 сентября в РФ на фоне острой нехватки живой силы для ведения войны против Украины объявили частичную мобилизацию. СМИ сообщали о планах призвать на войну 1-1,2 миллиона человек, по официальной информации целью было призвать 300 тысяч человек из запаса. На самом же деле россиян призывали и не подходящих по состоянию здоровья, и никогда ранее не служивших.

Кроме того, как отмечала британская разведка, средний уровень личного снаряжения мобилизированных россиян еще ниже, чем был у скудно обеспеченных войск, развернутых ранее. 14 октября российский диктатор Владимир Путин заявил, что эта цель уже почти достигнута и скоро мобилизация будет завершена.

После объявления мобилизации россияне устраивали немногочисленные акции протеста, тысячами покидали страну (сообщали о выезде до миллиона человек в первые дни). Также с тех пор участились нападения на военкоматы и военкомов.

К примеру, в начале октября 11-классница забросала "коктейлями Молотова" военкомат в Казани, 29 сентября вспыхнул военкомат в Новосибирске.

26 сентября в военкомате Усть-Илимска Иркутской области открыли огонь, был ранен сотрудник приемной комиссии. А в середине октября в Приморском крае РФ нашли мертвым военного комиссара.

Вас также могут заинтересовать новости: