Вместе с тем Путин фактически признал, что бросает в бой неподготовленных мобилизованных.

Российский президент Владимир Путин объявил, что "частичная мобилизация" закончится "примерно через две недели" – в то время, когда должен начаться осенний призыв отсрочен.

Аналитики Института изучения войны (ISW) предполагают объявление об окончании "частичной мобилизации" в России было сделано для того, чтобы освободить бюрократическую пропускную способность для обычного осеннего призыва и создать условия для лучшей подготовки осенних призывников.

"Поэтому Путину, вероятно, нужно приостановить или прекратить "частичную" мобилизацию, чтобы освободить бюрократические ресурсы для призыва", - пояснили специалисты.

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В Институте изучения войны также рассказали, что президент России приказал призвать на осенний цикл 120 тысяч человек.

Вместе с тем Путин фактически признал, что бросает в бой неподготовленных мобилизованных. Так, 14 октября президент РФ заявил журналистам, что "ничего дополнительного не планируется" и что "частичная мобилизация почти завершена".

Кремлевский диктатор сообщил, что из 220 тысяч человек, которые были мобилизованы после его приказа о "частичной мобилизации в РФ" от 21 сентября, 35 тысяч уже находятся в российских военных частях, а 16 тысяч - в частях, которые "выполняют боевые задачи".

По его словам, эти мобилизованные силы якобы проходят:

5-10 дней "первичной подготовки",

5-15 дней обучения с боевыми частями,

"затем следующий этап – уже непосредственно в войсках, участвующих в боевых действиях".

Однако по данным экспертов ISW, даже 10 дней обучения, которое могут получить мобилизованы РФ, скорее всего, не состоят из фактической боевой подготовки.

Отмечается, что многие будущие инструкторы и офицеры, вероятно, были ранены или убиты в Украине еще до начала мобилизации. Кроме этого, учебные полигоны в РФ неукомплектованные и эта проблема останется до осеннего цикла призыва.

Мобилизация в России: основная информация

Президент РФ объявил о "частичной" мобилизации в России 21 сентября. Тогда же министр обороны России Сергей Шойгу рассказал о планах призвать 300 тысяч резервистов. Однако СМИ сообщили, что реальная цифра в три или даже четыре раза больше.

Мобилизация в РФ проводилась хаотично: повестки присылали как умершим, так и многодетным отцам.

С конца сентября из России массово начали выезжать мужчины призывного возраста. До 4 октября, по информации источников Forbes, от 600-700 тысяч до почти миллиона граждан выехали из России.

По данным СБУ, мобилизованные появились на фронте в Украине уже в начале октября. В ГУР сообщили, что они прибывают без должного обучения и не обеспечены всем необходимым, включая военную форму.

В России признались в смерти первых пяти мобилизованных 13 октября. После этого последовала волна критики военного командования.

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