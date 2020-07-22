В оккупированном Крыму продают фальшивую украинскую "минералку" (фото)

На полках крымских магазинов можно найти фейковую «Моршинскую» и «Поляну квасову».

В оккупированном Россией Крыму сохраняется спрос на украинскую минеральную воду. Иногда ее завозят контрабандой небольшими партиями, однако местные «бизнесмены» научились удовлетворять спрос в полном объеме, фальсифицируя продукцию украинских брендов.

Читайте такжеСтроительство военных кораблей в оккупированном Россией Крыму нарушает международное право - посольство США

Об этом сообщает «Центр журналистских расследований». В частности, в магазинах на оккупированной территории Крыма продается вода, название и дизайн этикетки которой заимствованы у торговой марки «Моршинская», которая выпускается в Украине.

К оригинальному производителю этот товар никакого отношения не имеет. На этикетке указано, что производитель – общество с ограниченной ответственностью «НИК», Бахчисарайский район, село Новенькое, улица Авдет, 96, помещение 1, скважина №98. Заказчиком указано общество с ограниченной ответственностью «Тиана», город Симферополь.

Отмечается, что оригинальную «Моршинскую» выпускает Моршинский завод минеральных вод «Оскар» в городе Моршин, Львовская область, Украина. Брендом владеет международная группа IDS Borjomi International.

Журналисты связались с заводом «Оскар», и там открестились от крымского фальсификата. Руководитель отдела коммуникаций IDS Borjomi Ukraine Оксана Росийская сообщила, что компания 16 июля подала заявление в Антимонопольный комитет и Национальную полицию. Также компания готовит заявление в суд по защите прав ТМ «Моршинская» от незаконного использования.

Фальсифицируют в Крыму не только «Моршинскую». На полке симферопольского магазина нашлась еще одна вода, которая маскируется под украинскую – так называемая «Целебная Поляна Квасова».

На этикетке указан производитель – и это не завод «Свалявские минеральные воды» из Закарпатья, который производит настоящую «Поляну Квасову», а общество с ограниченной ответственностью «Источники Кавказа», город Лермонтов, Ставропольский край, Россия.

Заказчик этой «Поляны» – то же самое общество с ограниченной ответственностью «Тиана», зарегистрированное в Симферополе, которое заказывало псевдо-"Моршинскую" в ООО «НИК».

Отмечается, что директором и соучредителем фирмы «НИК» является Дмитрий Владимирович Шинкаренко из Горловки. Судя по его странице Вконтакте, Шинкаренко очень болеет за «Новороссию» и на праздники наряжает своих малолетних сыновей в советскую солдатскую форму.

Расследование также показало, что Шинкаренко близок к руководству ООО «Медиагрупп Ньюсфронт», которое выступает юридическим лицом одноименного російськго пропагандистского информационного агентства.

Ранее сообщалось, что в оккупированном Крыму два водохранилища оказались на грани высыхания.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram