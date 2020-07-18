В оккупированном Крыму два водохранилища оказались на грани высыхания (фото)

В оккупированном Крыму вслед за верхней частью высохла срединная часть Белогорского водохранилища, а соседнее Тайганское водохранилище может пересохнуть уже осенью.

В аннексированном Крыму на грани высыхания оказались Белогорское и Тайганское водохранилища.

Об этом пишут «Крым.Реалии» со ссылкой на активиста движения «Свободный Крым» Решада Меметова.

Так, состояние Белогорского водохранилища в аннексированном Крыму в июле значительно ухудшилось. После высыхания верхнего водоема в мае этого года, сейчас полностью пересохла и средняя часть водохранилища.

Река Биюк-Карасу, которая питает Белогорское водохранилище, ныне превратилась в ручей.

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По информации местных жителей, такого низкого уровня воды в это время года на их памяти еще не было, пишут «Крым.Реалии».

«Ситуация очень тревожная, водохранилище на грани высыхания, а это значит, что уничтожаются флора и фауна водоема, которые формировались десятилетиями», — рассказывает активист Решад Меметов.

Он отметил, что сейчас на водохранилище ведется интенсивная рыбалка. На этой неделе российские военные проложили водопровод из Тайганского водохранилища до Симферополя.

«То есть, заберут последние остатки воды на нужды крымской столицы. Поэтому осенью есть все шансы впервые в истории увидеть пересохшими как Белогорское, так и соседнее Тайганское водохранилище», — отмечает активист.

Как сообщал УНИАН, Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через Северо-Крымский канал, соединяющий главное русло Днепра с полуостровом. После оккупации Крыма Россией в 2014 году поставки воды на полуостров прекратили.

Запасы воды в Крыму пополняют из водохранилищ естественного стока и подземных источников. Экологи обращают внимание, что регулярное использование воды из подземных источников привело к засолению почвы на полуострове.

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