С собой участники акции взяли триколоры, георгиевские ленты и тематические плакаты с надписями "Своих не бросаем", а также флаги ЛДПР.

В Москве проходит митинг в поддержку псевдореферендумов на оккупированных территориях Украины. Российские пропагандисты называют это "патриотической акцией".

Об этом пишет кремлевский ресурс Russia Today и столичное издание Москва 24.

Судя по фото и видео, опубликованных в сети, на митинг собрались около тысячи россиян.

Видео дня

С собой участники акции взяли триколоры, георгиевские ленты и тематические плакаты с надписями "Своих не бросаем", а также флаги ЛДПР.

На мероприятия были приглашены рашистские артисты Юлия Чичерина и Владимир Машков.

"Референдумы" на оккупированных Россией территориях

Российские оккупанты запланировали 23-27 сентября провести на захваченных частях Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей псевдореферендумы с целью присоединения к Российской Федерации.

Путин поддержал проведение псевдореферендумов на оккупированных районах Украины после военного поражения РФ в Харьковской области. После чего в Кремле пригрозили ядерным ударом в случае "посягательства" на аннексированные территории.

Международное сообщество осудило намерения российских оккупантов. В частности, страны "Большой семерки" и Европейского Союза заявили, что введут санкции против РФ за организацию псевдореферендумов на временно оккупированной украинской территории.

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